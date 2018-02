Rijnmond Staat Stil: moord en de metro

De metro bestaat 50 jaar. De trots van wereldstad Rotterdam. De lijn, die noord en zuid en west en oost met elkaar verbindt.

Maar de geschiedenis van de metro kent ook zijn zwarte bladzijden. Het metrostation als plaats delict.

Twee drama's zullen voor altijd verbonden blijven aan de metro. Sterker, ze hebben een stempel gedrukt op de bewuste metrostations: Slinge en Zuidplein.

Op 8 september 1974 werd Wil Vervat vermoord bij metrostation Slinge. Het 15-jarige meisje was met de metro vanuit Rotterdam Centrum gereisd en liep naar haar ouderlijk huis aan de Oldegaarde. En toen gebeurde het.

Gewurgd

Jan Blaauw was destijds hoofd van de recherche in Rotterdam. "Ze moest langs een strook met bosjes en daar zat een man. Vlakbij de ingang van de metro is zij door die rotzak gegrepen en gewurgd met een touw."

Blaauw zette een groot buurtonderzoek op, waarbij vele duizenden posters huis-aan-huis worden verspreid. Het leidde niet tot een arrestatie.

"Het frustrerende is: we hadden die kerel al een dag na de moord kunnen pakken. Toen is in de Waalhaven een Belgische schipper in het water gesprongen, als zelfmoordpoging. In zijn hut vonden zij een krant over de moord op Wil Vervat. Hij is naar het ziekenhuis gebracht en later naar België vertrokken."

Bekentenis

Op dat moment was er geen bewijs tegen de man. Veertien jaar later zou de Belgische schipper de moord alsnog bekennen tegen een medegedetineerde.

Rechercheur Ab Boes was in 1974 net begonnen bij de Rotterdamse politie en deed als ME'er mee aan het buurtonderzoek in Rotterdam-Zuid. Vijftien jaar later draaide hij zijn eerste, grote moordonderzoek: een steekpartij op metrostation Zuidplein, 6 maart 1989.

Boes:"De dader was boos dat zijn Nederlandse vriendin het had uitgemaakt. Op het metrostation Zuidplein pleegde hij nog een telefoontje naar haar moeder. Die gooide de hoorn erop en dat was bij hem de trigger om toe te slaan: hij ging welbewust blanke meisjes neersteken."

Bebloed mes

Drie vrouwen kwamen om het leven, een vierde vrouw raakte zwaar gewond. "We hadden hem vrij snel te pakken: hij meldde zich met zijn zus op het politiebureau. Op zijn aanwijzing hebben we het bebloede mes in de bosjes gevonden, hier vlakbij het metrostation." Glenn M. kreeg 20 jaar cel en tbs en pleegde in 1992 zelfmoord.

Het drama op station Zuidplein bracht ook iets moois voort: een huwelijk. Ad Boes: "Gerard Bouman was officier van justitie en ging naar zijn collega op de rechtbank kijken, die de metromoorden deed. In de zaal kwam hij toevallig naast Heleen Dekker te zitten, de vrouw die als enige de steekpartij had overleefd. Tijdens een schorsing haalde hij een glaasje water voor haar omdat ze emotioneel was. Daarna zijn ze nooit meer bij elkaar weggegaan."

De moorden van 1974 en 1989. Ze staan voor altijd op het netvlies van Ab Boes en Jan Blaauw, en ongetwijfeld bij vele Rotterdammers. Boes:"Altijd als ik hier in de buurt ben van het metrostation, dan denk ik eraan terug." Blaauw: "Het is een moord, die nooit vergeten mag worden."

Rijnmond Staat Stil over "Moord en de Metro".