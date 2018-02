FC Rijnmond: 'Ook bij bekerwinst goed evalueren wat er mis is gegaan bij Feyenoord'

"Ook als Feyenoord de beker wint, moet er goed geevalueerd worden wat er dit seizoen allemaal is mis gegaan in De Kuip." Dat zegt Mikos Gouka, clubwatcher bij Feyenoord namens het Algemeen Dagblad, vrijdag in onze voetbaltalkshow FC Rijnmond.

"Ik ben benieuw hoe Feyenoord gaat handelen, als de beker daadwerkelijk gewonnen wordt," vertelt Gouka. "Gaan dan de duimen omhoog in het Maasgebouw, vanwege het behalen van weer een prijs, waar iets in zit. Of wordt er gezegd dat de lat omhoog moest na de landstitel, maar Feyenoord niet heeft thuisgegeven. En waar lag dat dan aan?"

Verder besprak Mikos samen met Rijnmond-verslaggever Sinclair Bischop en vaste analist Geert den Ouden de rol van Robin van Persie bij Feyenoord, die niet meer speeltijd aankan dan maximaal een half uur. "Er is gezegd dat hij niet speelde in Turkije vanwege een conflict," zegt Gouka. "Hij leek helemaal klaar te zijn om weer te gaan spelen, maar dat is dus niet het geval. We zien wel al iets van hem, met dit doelpunt als hoogtepunt, maar de mensen hadden toch verwacht dat er al meer mogelijk was."

In FC Rijnmond spraken Mikos, Sinclair en Geert ook over de reserverol voor Eric Botteghin, de kritiek van Dick Advocaat op Sparta-spits Fred Friday. Ook gaven we een trainingspak van Feyenoord weg. Bekijk hierboven de gehele uitzending en zie hoe ook jij kans kan maken!