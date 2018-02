Deel dit artikel:











Eigenaar vecht voor rechter voor opvang arbeidersmigranten Spijkenisse Het Pand aan de Boyleweg in Spijkernisse

De rechter doet volgende week deels uitspraak in het conflict over de opvang van arbeidsmigranten in Spijkenisse. De eigenaar van het pand aan de Boyleweg probeerde vrijdag via de rechter sluiting te voorkomen.

Aan de Boyleweg zou eerst een asielzoekerscentrum komen. Toen dat niet doorging, besloot eigenaar Huug Moerland er vanaf januari slaapplaatsen aan te bieden aan Oost-Europese arbeiders. Het gaat vooral om Polen, Portugezen en Roemenen die als lassers en pijpfitters op projectbasis in de Botlek en Europoort werken. De gemeente Nissewaard was het er niet mee eens. Onderkomens voor arbeidsmigranten zou tegen de afspraken zijn. Ook zouden in het pand de regels voor brandveiligheid niet worden nageleefd.

Moerland vindt op zijn beurt dat de gemeente te hoge eisen stelt. In de rechtbank rekende hij bijvoorbeeld voor dat hij verplicht wordt om drie bedrijfshulpverleners (bhv'ers) aan te stellen. Dat kost hem 70.000 euro per maand en zou de ondergang zijn van zijn bedrijf. In een asielzoekerscentrum zou volgens Moerland slechts één bhv'er per dag nodig zijn. Tijdens de rechtszaak bleek overigens dat een nabijgelegen hotel een forse schadeclaim wil gaan indienen als de opvang voor de arbeiders mag blijven. Volgens de directie loopt het hotel inkomsten mis als de migranten een goedkoop bed hebben aan de Boyleweg. De partijen kwamen er voor de rechter niet uit. Die buigt zich de komende week over de vraag of de beheersmaatregelen als brandveiligheid voldoende worden nageleefd. De rechter kan nog geen uitspraak doen over de vraag of de gemeente de omgevingsvergunning voor het pand mag intrekken. Dat kan pas na een inspectie en die wordt komende maandag uitgevoerd.