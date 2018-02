Deel dit artikel:











Hoogleraar Erasmus Universiteit: leg roken via wet aan banden Tabaksfabrikanten zijn volgens hoogleraar Martin Buijsen te rijk om

Een hoogleraar Gezondheidsrecht van de Erasmus Universiteit in Rotterdam twijfelt of een rechtszaak tegen de tabaksindustrie wel zin heeft. Martin Buijsen ziet meer in het beperken van roken via wetgeving.

Buijsen vraagt zich af of de prioriteit van het OM bij het vervolgen van de tabaksfabrikanten moeten liggen. "De zakken van de fabrikanten zijn diep. Is het niet logischer als roken via de wetgever verder aan banden wordt gelegd? Europees gezien zijn daar geen belemmeringen voor." De hoogleraar reageert op het nieuws dat ook kinderartsen aangifte hebben gedaan tegen de tabaksindustrie. Volgens hen worden kinderen bewust verslaafd gemaakt door de tabaksindustrie. Zij voegen zich bij onder andere verslavingszorginstellingen, ziekenhuizen en patiënten. De aangifte tegen de tabaksfabrikanten werd in 2016 gedaan door advocate Bénédicte Firq namens maatschappelijke instellingen en patiënten. Het OM onderzoekt nog of de aangifte leidt tot een strafzaak.