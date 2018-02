Deel dit artikel:











Deze agenten gaan aan de slag in de regio Rotterdam De aspiranten legden in de Laurenskerk de eed of belofte af

In de Laurenskerk in Rotterdam zijn vrijdag 76 politiemensen beëdigd. De nieuwelingen worden in de regio Rotterdam opgeleid tot agent, hoofdagent, surveillant of politiekundige.

Politiechef Frank Paauw nam de eed of belofte bij de aspiranten af. Bij de feestelijke gebeurtenis waren ook familie, vrienden en collega's van de politiemensen. In totaal komen er dit jaar 310 nieuwe agenten bij de Politie Eenheid Rotterdam.