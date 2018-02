Illegaal hek verdeelt Rotterdamse buurt

De dames Abbenhuis en Brussé zijn het op één punt eens: de huidige situatie is waardeloos.

Wie een wandeling wil maken over de Rotterdamse Hazendijk komt van een koude kermis thuis. Het paadje tussen twee appartementenblokken is versperd door een hek. Een illegaal hek. Een hek dat de nodige vragen oproept.

Deze week ging het er nog over in de vergadering van de gebiedscommissie IJsselmonde. Wat moet de buurt toch met het mysterieuze hek dat een hemelsbreed korte loopje van de Korendijk naar Heindijk tot een hele wandeling maakt?

Wipjes en hondengevechten

Aan de oostkant is het hek niet erg geliefd. "Als je naar het park wil moet je een flinke omweg maken", zegt Ellen Abbenhuis. "Het is te ver voor mensen die slecht ter been zijn. Het hek moet weg."

Aan de westkant klinkt een ander verhaal. "We werden gek van overlast op het paadje langs onze huizen. Roken, drinken, drugs dealen. Er werd soms een wip gemaakt en dat konden we dan allemaal meebeleven. Er zijn zelfs hondengevechten geweest", zegt Lea Brussé.

Schoolplein doortrekken

Mevrouw Brussé is niet degene die het hek heeft geïnstalleerd, maar zegt 'de dader' wel te kennen. "Het hek heeft ons veel rust gebracht. Al hangen er nog steeds mensen in het portiek."

Ellen Abbenhuis van de oostzijde kan op zich begrip opbrengen als ze het verhaal hoort. Al had ze het liefst een situatie mét paadje en mét bewaking gehad waardoor de overlastgevers wegblijven. Of desnoods het schoolplein ernaast doortrekken waardoor er helemaal geen pad meer is.

Gedooghekken

Op één punt zijn de buurtbewoners het helemaal eens: het overwoekerde paadje ligt er aan beide kanten van het pad troosteloos bij. De rotzooi slingert er rond, het gras staat hoog en er zijn overal scherpe doorns waar je met je kleren aan blijft hangen.

De gemeente Rotterdam laat weten dat er uiteraard niet zomaar hekken door burgers op openbaar terrein mogen worden geplaatst. Maar dat er ook her en der wel wat 'gedooghekken' bestaan. Of dit er zo een is kan niet direct bevestigd worden. Dat vraagt om nader onderzoek.

Wat de conclusie ook moge zijn. Aan beide zijden van het illegale hek op de Hazendijk zijn ze bepaald niet gelukkig met het rafelrandje dat wel officieel op de kaart en in de navigator staat.