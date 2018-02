Sliedrechtse nepmonteur steelt geld en sieraden

Op de Sonate in Sliedrecht is vrijdag een 33-jarige man opgepakt. Eerder deze week stal hij als nepmonteur geld en sieraden. Bij minstens vijf mensen kwam de man binnen met z'n babbeltruc.

De man belde als monteur van een energiebedrijf aan bij oudere mensen in Sliedrecht, Papendrecht, 's-Gravendeel en Molenaarsgraaf. Hij liet zijn slachtoffers de elektriciteitsmeter in de gaten houden, zelf zou hij in de woning stopcontacten controleren.

In plaats daarvan doorzocht de man op z'n gemak het huis. Op zeker twee adressen ging hij er met geld en sieraden vandoor. De Sliedrechter zit vast en wordt verhoord.