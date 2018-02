Deel dit artikel:











Federer tegen qualifier, Haase treft De Bakker in Ahoy Loting 45e ABN AMRO World Tennis Tournament

Roger Federer neemt het in de eerste ronde van het ABN AMRO World Tennis Tournament op tegen een qualifier. De Zwitser kan in Rotterdam de nummer één van de wereld worden als hij de halve finales bereikt. Federer komt op woensdagavond voor het eerst in actie.

Federer moet in de kwartfinale mogelijk afrekenen met zijn landgenoot Stan Wawrinka, die daarvoor wel twee Nederlanders moet verslaan. In de eerste ronde speelt de drievoudig Grand Slam-winnaar tegen Tallon Griekspoor. Een ronde later wacht de winnaar van het treffen tussen Robin Haase en Thiemo de Bakker. Andere interessante partijen in de eerste ronde zijn Alexander Zverev - David Ferrer, de als tweede geplaatste Grigor Dimitrov tegen de Japanner Yuichi Sugita en Tomas Berdych - Mischa Zverev. Roberto Bautista Agut komt niet naar Rotterdam. De Spanjaard is ziek. Joao Sousa vervangt hem in het hoofdtoernooi.