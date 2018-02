Deel dit artikel:











Winkeleigenaresse beroofd in Rotterdam-West

De eigenaresse van een winkel in de Zweedsestraat in Oud-Mathenesse is vrijdagavond beroofd van de opbrengst. De vrouw liep halverwege de avond de zaak uit en werd op straat aangesproken door twee jongens.

Onder bedreiging van een vuurwapen moest ze het geld afstaan. Ze kreeg ook nog een paar klappen. Daarna gingen de twee jongens er met de buit vandoor. De vrouw hoefde niet naar het ziekenhuis voor behandeling.