Deze partijen doen definitief mee aan de gemeenteraadsverkiezingen Stadhuis Rotterdam - Foto : Leanne Gerritsen

In Rotterdam en andere gemeenten in de regio zijn vrijdag de kieslijsten formeel vastgesteld. In Rotterdam doen twintig partijen mee aan de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart.

Dat zijn er drie meer dan bij de vorige verkiezingen vier jaar terug en zeven meer dan in 2010. Het centrale stembureau van Rotterdam constateerde bij drie partijen onvoldoende geldige ondersteuningsverklaringen. U-Buntu Connected Front, De Broederschapspartij en Jong Rotterdam hebben daarna de tijd gekregen alsnog aan de vereiste verklaringen te voldoen. En met succes, want vrijdag bleken alle kandidatenlijsten op orde.



RTV Rijnmond doet uitgebreid verslag van de aanloop naar de verkiezingen. Zo worden er in vrijwel alle gemeenten verkiezingsdebatten georganiseerd door RTV Rijnmond en de lokale omroepen. De afgelopen dagen waren we in Krimpen aan den IJssel, Hendrik-Ido-Ambacht en Hellevoetsluis.