D66 Rotterdam: Wij sluiten Leefbaar uit vanwege Baudet

"Als Joost Eerdmans geen afstand neemt van racistische uitspraken die Thierry Baudet heeft gedaan, gaan wij niet meer samenwerken met Leefbaar Rotterdam", dat zegt Said Kasmi, lijsttrekker van D66 Rotterdam.

Hij reageert daarmee op uitspraken van partijleider Pechtold vanavond bij een debat in Amsterdam. Hij zei dat zijn partij een toekomstige coalitie met Leefbaar uitsluit vanwege de samenwerking van Leefbaar met de partij van Baudet. D66 en Leefbaar zijn nu coalitiepartners in Rotterdam.

"Als Eerdmans bereid is om afstand te nemen van de uitspraken van Baudet en zijn partijgenoot Ramautarsing is er niets aan de hand", benadrukt Kasmi.

Yernaz Ramautarsing is kandidaat voor Forum voor Democratie in Amsterdam en ligt onder vuur vanwege uitspraken over een verband tussen IQ en volkeren.

Afstand

Maar dit is niet de enige uitspraak die Kasmi dwars zit. "Baudet deed eerder al discriminerende uitspraken over vrouwen, homo's en ras. Daarmee is voor ons een grens bereikt, Leefbaar moet hier afstand van nemen.''

Kasmi zegt met de huidige Leefbaarfractie prima te kunnen samenwerken. ''Het is een echte Rotterdamse partij, soms wat grof in de mond, maar we kunnen onze verschillen overbruggen."

"Maar nu er fundamentele mensenrechten worden geschonden door FvD kan Leefbaar zich niet langer verschuilen. Daarom doe ik een dringend beroep op Eerdmans: neem hier afstand van.""