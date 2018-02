Eerdmans neemt geen afstand van Baudet: D66 kan de boom in

Joost Eerdmans van Leefbaar Rotterdam is niet van plan afstand te nemen van 'racistische' uitspraken die Thierry Baudet heeft gedaan. Zijn partij heeft een alliantie gesloten met die van Baudet. Daarmee lijkt een nieuwe coalitie in Rotterdam tussen Leefbaar en D66 uitgesloten.

D66-lijsttrekker Said Kasmi stelt namelijk als voorwaarde voor toekomstige samenwerking dat Eerdmans afstand neemt van uitspraken van Baudet. Op dit moment zijn D66 en Leefbaar coalitiepartners in Rotterdam.

Forum voor Democratie van Baudet ligt onder vuur omdat een kandidaat in Amsterdam uitspraken over een verband tussen IQ en volkeren heeft gedaan. "Er worden fundamentele mensenrechten geschonden door FvD, Leefbaar zich niet langer verschuilen. Daarom doe ik een dringend beroep op Eerdmans: neem hier afstand van", zei Kasmi tegen Rijnmond.

Maar Eerdmans heeft daar geen trek in. "D66 kan de boom in. Baudet heeft wel tien keer gezegd dat zij niemand anders behandelen op basis van geslacht, ras of afkomst. En nu geeft D66-leider het dictaat om Leefbaar uit te sluiten, dat vind ik absurd."

IQ

De uitspraak over IQ en ras is niet de enige die Kasmi dwars zit. "Baudet deed eerder al discriminerende uitspraken over vrouwen, homo's en ras. Daarmee is voor ons een grens bereikt, Leefbaar moet hier afstand van nemen.''

"Hiermee zet hij kiezers van Leefbaar Rotterdam weg als racisten. Dat vind ik zeer ondemocratisch en arrogant. Ik denk dat D66 hiermee zijn eigen politieke graf graaft", reageert Eerdmans.

Bestuurbaarheid

Wat betekent dit voor de bestuurbaarheid van Rotterdam, nu D66 naast de PVV ook Leefbaar uitsluit? "Dat wordt lastiger, maar wij onderhandelen niet over principes als mensenrechten", zegt Kasmi. "Ik denk niet dat de bestuurbaarheid in gevaar is", zegt Eerdmans. "Wij sluiten niemand uit en ik veracht dat D66 nog voor 21 maart bij zinnen komt."