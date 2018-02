Eerdmans noemt kritiek op Baudet 'hypocriet'

De lijsttrekker van Leefbaar Rotterdam, Joost Eerdmans noemt de kritiek van D66 en andere partijen op Thierry Baudet 'hypocriet'. D66 Rotterdam vindt dat Eerdmans afstand moet nemen van 'racistische' uitspraken van Baudet, anders wil de partij niet meer met Leefbaar Rotterdam samenwerken. “Ik vind het hypocriet en erg eenzijdig hoe men met dit verhaal omgaat", zegt Eerdmans. "Baudet heeft meteen gezegd, heel duidelijk, wij zullen nooit iemand op afkomst, geslacht of geaardheid beoordelen. Wij zijn geen racistische partij. Dan zie je de linkse partijen in Amsterdam en hier. Ze zijn er als de kippen bij om te zeggen 'zie je wel, rassenleer'”, zegt Eerdmans.

De campagne van Leefbaar Rotterdam wordt gesteund door Forum voor Democratie van Baudet. De afgelopen week zijn Baudet en zijn partij onder vuur komen te liggen na uitspraken van een kandidaatraadslid uit Amsterdam. Hij sprak over een verband tussen volkeren en IQ. Veel politieke partijen vinden dat Baudet daar afstand van moet nemen.

Campagne

Alle partijen in Rotterdam zijn al een paar weken bezig met hun campagne, maar met nog een kleine vijf weken voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart gaan de partijen zich meer profileren. Af en toe zal er ook een partijcoryfee uit de landelijke politiek naar de stad komen om de partijen te helpen in hun strijd zoveel mogelijk zetels te krijgen.

Leefbaar Rotterdam heeft vrijdagavond en in de nacht naar zaterdag meer dan 5 duizend verkiezingsaffiches opgehangen in Rotterdam. Een van de eerste posters werd opgehangen op het hek van het kantoor van de partij DENK aan de Schiekade.

Volgens Joost Eerdmans, lijsttrekker van Leefbaar Rotterdam, is het een ludieke actie: "Het is een goeie actie. Het is een beetje de spanning in deze campagne. Van 'waar gaan we naartoe'? Gaan we naar DENK of houden we het bij Leefbaar? Wij geloven niet dat we de stad aan de links islamistische partijen moeten toevertrouwen”.

Links verbond

Dit weekend is de Rotterdamse minister Carola Schouten in het centrum om samen met de ChristenUnie-SGP aandacht te vragen voor de de gevaren van schulden bij jongeren.

Komende woensdag zullen de Rotterdamse PvdA, GroenLinks, SP en NIDA hun “links verbond” presenteren. Dat zijn maatregelen om de armoede aan te pakken, meer sociale woningen te bouwen en om discriminatie aan te pakken en duurzaamheid te versnellen.