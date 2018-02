Gezellig met z'n achten in een C1'tje

Op de Willemsbrug in Rotterdam heeft de politie vrijdagavond een stomdronken bestuurder van een Citroën C1 op de bon geslingerd. In het piepkleine autootje zaten acht mensen.

Normaal gesproken passen er vier mensen in een C1'tje. Het is wel heel erg proppen om er met z'n achten in te zitten. Bovendien mag dat niet eens. De inzittenden moesten eruit en de bestuurder, die veel te veel gedronken had, kreeg een fikse boete.

Nadat de kwestie met het propvolle C1'tje was afgehandeld, werden de agenten bijna van de weg gereden door een andere auto. Dat gebeurde op de Posthumalaan op de Kop van Zuid. Ook de bestuurder van deze auto bleek zwaar onder invloed.