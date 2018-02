Deel dit artikel:











Twee miljoen euro Roparun bestemd voor Utrechts Prinses Máxima Centrum foto: RTV Rijnmond

Het Nieuwe Luxor Theater in Rotterdam was zaterdag het decor voor een bijeenkomst over de Roparun. Hier werd bekendgemaakt dat twee miljoen euro van het evenement naar het Prinses Máxima Centrum in Utrecht gaat.

Het centrum voor kinderoncologie besteedt het geld aan de nieuwe inrichting van het ziekenhuis. Diana Monissen van het Prinses Máxima Centrum zegt dat het geld gebruikt wordt om het gebouw 'op een prettige manier' in te richten. Zo komt er voor de jongste patiënten een plek om te spelen, hebben de 6- tot 20-jarigen een plek om te chillen en te gamen en krijgen de ouders een park waar ze samen met hun kinderen 'fijn kunnen zitten'. Ook komt er een Science & Discovery Center waar 'van alles voor de kinderen uitgelegd kan worden' en waar zij met klasgenootjes samen kunnen komen.

Finish Binnenrotte RTV Rijnmond meldde vrijdag dat de Binnenrotte de nieuwe finishlocatie voor de jaarlijkse estafetteloop is. De Coolsingel kan de sporters, die lopen uit Parijs en Hamburg, in het pinksterweekend niet aan, omdat er een grote verbouwing plaatsvindt. Roparundirecteur Theo Quaijtaal vertelt dat de atleten, zoals altijd, uit het zuiden komen. Vervolgens gaan zij over de Willemsbrug. Het ene deel van de sporters neemt de route onder de kubuswoningen op de Blaak, terwijl het andere deel een zijweg neemt in de richting van de Markthal. Het totale team komt op de Binnenrotte ter hoogte van de Laurenskerk. De deelnemers van de Roparun zamelen altijd geld in voor mensen met kanker.