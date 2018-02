'Landelijke politici hebben niets te zoeken in de gemeenten'

Als het aan Piet Sleeking ligt, wethouder van de lokale partij Beter Voor Dordt, moeten de landelijke politici zich niet bemoeien met de gemeenteraadsverkiezingen.

Op Twitter meldt hij dat de landelijke politici één keer in de vier jaar de landkaart erbij pakken en dan ineens de weg weten naar de gemeenten. Sleeking vindt dat de gemeenteraadsverkiezingen moeten worden overgelaten aan mensen die weten wat er op gemeentelijk niveau speelt. In zijn ogen zijn dat niet de landelijke maar de lokale politici.

In Amsterdam was vrijdagavond een debat in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen. Daaraan deden landelijke politici mee, onder wie Thierry Baudet van Forum voor Democratie, Jesse Klaver van GroenLinks en Alexander Pechtold van D66.