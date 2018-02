Deel dit artikel:











Mevrouw Grobben onthult haar trap in Rotterdam Foto: RTV Rijnmond Foto: RTV Rijnmond Foto: RTV Rijnmond Foto: RTV Rijnmond

De Rotterdamse dichteres Rieneke Grobben-Minderman heeft zaterdagmiddag in Oud-Charlois haar eigen trap onthuld. De altijd in roze gehulde dame luidde het steegje in met een gedicht.

De Grobbentrap

In weer en wind

Bij ed en vloed

Bij dag en nacht

Van boven naar beneden

Van links naar rechts

Op en neer

Af en aan

Hier en daar

Komen en gaan

Zo nu en dan

Zus en zo

Bij vallen en opstaan

Zon, regen hagel, of kou

Val ik als een blok voor jou

De Grobbentrap De Grobbentrap ligt tussen de Kaatsbaan en de Grondherendij k. Mevrouw Grobben heeft daar als kind vaak gespeeld. Ze noemt de trap zelf 'een eerbetoon aan alle Grobben'. De 73-jarige is een bekende in de stad. Bij RTV Rijnmond was ze regelmatig als gast in de uitzending om haar mening te geven en ook om haar gedichten voor te lezen. Mevrouw Grobben is ongeneeslijk ziek en woont in een hospice .