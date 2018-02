Minister Schouten voert campagne tegen schulden in Rotterdam

Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft zaterdag samen met de Rotterdamse fractie van de ChristenUnie-SGP aandacht gevraagd voor de schuldenproblematiek in Rotterdam en in het bijzonder die onder jongeren.

In Rotterdam hebben ongeveer 50 duizend huishoudens schulden. Daarvan zitten 27 duizend Rotterdammers zelfs zo diep in de schulden, dat zij die niet meer kunnen aflossen. Dit is de groep met problematische schulden. Van deze groep wordt slechts acht procent geholpen.

De ChristenUnie-SGP wil dat er betere toegankelijke en persoonlijke schulddienstverlening komt. In elke wijk zou een team moeten komen dat helpt met de hulpaanvraag van de kredietbank. Te vaak loopt het hier vast.

De partij zet zaterdag daarom budgetmaatjes in het zonnetje. Dat zijn vrijwilligers die mensen in de schulden bijstaan met het aflossen daarvan.

Volgens de CU-SGP wordt er van alles verwacht van de persoon die in de schulden zitten, er moet moet veel informatie worden aangeleverd en velen hebben hebben problemen met het aanvragen van hulp.

In een aantal wijken in Rotterdam is er een proef waar die hulp bij de aanvraag er wel is. Dat is in Charlois, Delfshaven, Feijenoord en Noord.

Wel vindt de partij dat de wachttijden voor de kredietbanken korter moeten worden. Nu duurt het acht weken voordat iemand geholpen wordt dat zou volgens de ChristenUnie-SGP maximaal twee weken moeten worden.

Speciale aandacht moet er komen voor jongeren met schulden. In Rotterdam hebben circa 2.700 jongeren tussen de 18 en 25 jaar (problematische) schulden. Zo’n 15 procent van hen heeft een betalingsprobleem. Landelijk is dit ruim 8 procent. De ChristenUnie-SGP wil hier meer intensieve begeleiding om jongeren te leren om te gaan met geld.