Tennissers Smit en Timmermans winnaars van Supermatch

Jasper Smit en Jesse Timmermans zijn zaterdag de winnaar geworden bij de Supermatch op het ABN AMRO World Tennis Tournament. De twee Nederlandse clubkampioenen mogen samen een koppel gaan vormen in het dubbelspel van het Rotterdamse tennisevenement.

Smit was te sterk voor Thorsten Sollie uit Oostvoorne. Timmermans versloeg in de eindstrijd Alec Deckers, de zoon van toernooidirecteur Richard Krajicek. Voormalig dubbeltennisser Jacco Eltingh zal hen op het hoofdtoernooi begeleiden.

In de eerste ronde van het dubbeltoernooi nemen Smit en Timmermans het op tegen het koppel Robin Haase en Matwé Middelkoop uit Leerdam.

Kwalificatietoernooi

Tim van Rijthoven heeft zaterdag de finale van het kwalificatietoernooi van het ABN AMRO World Tennis Tournament behaald. De Nederlandse tennisser, die met een wildcard mag proberen zich voor het hoofdtoernooi te kwalificeren, versloeg de Italiaanse tennisser Thomas Fabbiano in twee sets (6-4, 7-6 (3)). Van Rijthoven neemt het in de finale op tegen de Belg Ruben Bemelmans, die met tweemaal 6-4 te sterk was voor Denis Istomin uit Rusland.

Botic van de Zandschulp, ook een wildcardhouder, kon niet winnen van Nicolas Mahut. De Fransman zegevierde in drie sets (6-4, 6-1 en 6-4). Hij zal het in de finale opnemen tegen de 21-jarige Daniil Medvedev uit Rusland, die in twee sets (6-1 en 6-1) van de Franse Jonathan Eysseric won.

Pierre-Hugues Herbert, die vorig jaar nog de halve finale van het enkelspel in Rotterdam haalde, had drie sets (4-6, 6-3 en 6-4) nodig om Uladzimir Ignatik uit Wit-Rusland te verslaan. De Fransman zal het in de finale van het kwalificatietoernooi opnemen tegen Ricardas Berankis. De Litouwse tennisser besliste het duel tegen de Duitser Matthias Bachinger in twee sets (7-5 en 6-2).

De overige finale van het kwalificatietoernooi gaat tussen Andreas Seppi uit Italië en de Slowaakse tennisser Martin Klizan. Seppi versloeg wildcardhouder Scott Griekspoor (7-6 (5) en 6-4). Klizan had drie sets nodig tegen Stefanos Tsitsipas uit Griekenland (2-6, 7-6 (4) en 7-6 (5)).