Fietser in kritieke toestand naar ziekenhuis Foto: Media TV

Een fietser is zaterdagmiddag in kritieke toestand vanaf de Bergweg in Rotterdam naar het ziekenhuis gebracht. De politie vermoedt dat de sjaal die de fietser droeg tussen de spaken van een wiel kwam te zitten waardoor het slachtoffer bijna geen lucht meer kreeg.

De fietser liep volgens de politie plotseling blauw aan. Hij viel en kwam daarbij met zijn hoofd op de stoeprand terecht. Omstanders verleenden eerste hulp. Daarbij is ook een poging ondernomen om de fietser te reanimeren.