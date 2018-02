Vroege goal Dougall niet genoeg voor Sparta tegen PSV

Sparta heeft zaterdagavond niet kunnen stunten tegen koploper PSV. De Rotterdammers verloren met 2-1 van de koploper van de eredivisie, maar de hekkensluiter van de Nederlandse competitie bood goed partij.

De Rotterdammers kenden een bliksemstart. In de vijfde minuut kopte Jorrit Hendrikx de bal bijna in het Eindhovense doel. Nauwelijks een minuut later was het wel raak voor Sparta. Paco van Moorsel gaf een prima voorzet op het hoofd van Kenneth Dougall, die fraai raak kopte (1-0).

Na dit openingsdoelpunt zette PSV meer druk, maar uitgespeelde kansen kreeg de lijstaanvoerder van de eredivisie niet. De Brabanders kwamen in de veertigste minuut goed weg nadat doelman Jeroen Zoet de bal in de voeten van Sparta-aanvoerder Ryan Sanusi bokste, maar de Belg knalde de bal over.

PSV maakte voor rust toch nog 1-1 gelijk via Steven Bergwijn. Het was wel een doelpunt waar een luchtje aan zat, want er leken twee overtredingen aan vooraf te gaan. Scheidsrechter Bas Nijhuis wilde daar niets van weten.

Geweldige pegel

De bezoekers kwamen iets beter uit de kleedkamer dan de thuisploeg, maar het duurde even totdat PSV echt gevaarlijk werd. Uiteindelijk knalde Bergwijn in de 56e minuut op schitterende wijze de 1-2 op het scorebord. Een flinke tegenvaller voor De Kasteelclub.

Vanaf de zeventigste minuut zette Sparta aan en kreeg het mondjesmaat kansen. De mannen van trainer Dick Advocaat kreeg via Soufyan Ahannach en invaller Ragnar Ache twee goede kansen op de gelijkmaker. Deze pogingen van de Spartanen ploften echter niet tegen de touwen. In blessuretijd was Bergwijn nog dichtbij een hattrick, maar zijn schot spatte uiteen op de lat.

De Rotterdammers blijven na 23 speelronden laatste staan met veertien punten. Het was de vijftiende nederlaag van het seizoen voor Sparta.

Sparta - PSV 1-2 (1-1)

6' 1-0 Kenneth Dougall

41' 1-1 Steven Bergwijn

56' 1-2 Steven Bergwijn

Opstelling Sparta: Huth; Holst, Fischer, Chabot, Nelom; Sanusi, Van Moorsel (65' Duarte), Dougall; Brogno (46' Dos Santos), Friday, Ahannach (83' Ache)