Arrestatie na vondst dode man in Rotterdam

Op de hoek van de Rochussenstraat en de Claes de Vrieselaan in Rotterdam-Middelland is in de nacht van zaterdag op zondag een dode man gevonden.

Een buurtbewoner waarschuwde rond 03:00 uur de politie dat er iemand met een hoofdwond op straat lag. Eenmaal ter plaatse vonden agenten de inmiddels overleden man.

De politie onderzoekt of hij uit een woning op de derde etage is gevallen. Een balkondeur was uit de sponning gegaan en beneden lag huisraad.

Een andere man die in de woning aanwezig was is aangehouden en voor verhoor meegenomen naar het politiebureau.

De politie onderzoekt of er sprake is van een misdrijf. Rechercheurs hebben urenlang sporenonderzoek gedaan om te achterhalen wat er precies is voorgevallen.