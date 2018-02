Deel dit artikel:











Drie branden in flat Rotterdam-Zuidwijk De brand op 1 januari. Foto: MediaTV

Voor de derde keer in zes weken tijd heeft brand gewoed in een flat in Rotterdam-Zuidwijk. De brand ontstond afgelopen nacht in een trappenhuis van de flat aan de Menenkamp. Een stoel stond in brand.

De brandweer was snel ter plaatse en bluste de brand. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Ook op 1 januari en 22 januari was het raak in dezelfde flat. Toen ging het om brandjes in de kelder. Op Nieuwjaarsdag ontstond zoveel rookontwikkeling dat sommige bewoners niet meer naar beneden konden vluchten. Ze moesten hun balkons op om verse lucht te krijgen. Volgens de brandweer liep alleen op 22 januari iemand letsel op. Het slachtoffer had last van rookvergiftigingsverschijnselen. De politie doet onderzoek naar de branden.