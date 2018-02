Deel dit artikel:











Feest loopt uit de hand in woning Dordrecht

Een feest in een woning in Dordrecht is zaterdagavond flink uit de hand gelopen. Uit de buurt kwamen klachten binnen over geluidsoverlast. Eenmaal bij het huis aan de Visserstuin aangekomen, zagen agenten een vechtpartij voor de deur.

Een 18-jarige Dordtenaar werd direct opgepakt voor openlijke geweldpleging. Daarna is het feest door de politie beëindigd en iedereen uit de woning gezet. Meerdere feestgangers gaven aan dat er spullen waren gestolen. Een paar uur later kwam er een melding binnen dat zes mensen op het treinstation Stadspolders een damestas leeg aan het halen waren. Een deel van de inhoud gooiden ze in een prullenbak. Op Dordrecht Centraal werd de groep opgepakt. Ze bleken spullen van in totaal zeven andere feestgangers bij zich te hebben. De zes van 17 en 18 jaar uit Rotterdam en Dordrecht zijn meegenomen naar het politiebureau.