Deel dit artikel:











Wielrenner zwaargewond bij aanrijding in Overschie Foto: Ginopress

In Rotterdam-Overschie is zondag een wielrenner zwaargewond geraakt. Het slachtoffer fietste met een groepje andere wielrenners over de Schieveensedijk toen ze plotseling met elkaar in botsing kwamen.

De Schieveensedijk is de parallelweg langs de snelweg A13 tussen Rotterdam en Delft. Het ongeval gebeurde ter hoogte van een manage. De traumahelikopter rukte uit om medische spoedhulp aan de wielrenner te geven. Daarna is de wielrenner met onbekend letsel naar het ziekenhuis vervoerd.