F16's bij Hoek van Holland door geluidsbarrière

Twee gevechtsvliegtuigen van de Belgische luchtmacht zijn bij Hoek van Holland door de geluidsbarrière gegaan. Ze werden op een Boeing van Ryanair afgestuurd, waarmee de luchtverkeersleiding boven de Noordzee geen contact meer kon krijgen.

De Nederlandse luchtgevechtsleiding in Nieuw-Milligen maakte zaterdagavond een zogeheten Quick Reaction Alert (QRA). Dat is een zeer hoge staat van paraatheid waarbij gevechtsvliegtuigen worden gebruikt om het luchtruim van de NAVO te beschermen. Binnen een paar minuten worden er na zo'n melding gevechtsvliegtuigen de lucht in gestuurd.

Ook vanuit Engeland werden toestellen naar de Boeing gedirigeerd. Het vliegtuig was onderweg van Polen naar Londen.

Toen de communicatie met het toestel was hersteld, keerden de gevechtsvliegtuigen terug naar hun thuisbasis Kleine-Brogel in België.