Van Bronckhorst over Vitesse-Feyenoord: 'We gingen in het spel van Vitesse mee'

Feyenoord heeft zondag de uitwedstrijd tegen Vitesse niet weten te winnen. In Arnhem kwam de ploeg van Giovanni van Bronckhorst nog op 0-1 door een doelpunt van Tonny Vilhena, maar verloor het toch met 3-1 en pakte het twee rode kaarten. Trainer Giovanni Van Bronckhorst: "Er is veel gebeurd vandaag."

De rode kaart van Bilal Başaçıkoğlu was een keerpunt in de wedstrijd. "Ik neem het hem wel kwalijk dat hij de keuze maakt om deze tackle te maken. Je weet dat je de scheidsrechter de kans geeft om geel of zelfs rood te geven. Dat was totaal onnodig."

"Er is sowieso veel gebeurd vandaag. We hebben snel twee wissels moeten toepassen door blessures én kregen twee rode kaarten. Dan wordt het voor elke ploeg moeilijk. Uiteindelijk hebben we toch de kans om de 2-2 te maken. Maar met negen man loop je achter de bal aan."

