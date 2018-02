Deel dit artikel:











VIDEO: Federer voor het eerst op centre court van Rotterdam Roger Federer (Foto: Roald Sekeris)

Roger Federer is zondag in Nederland aangekomen. Hij komt woensdagavond in Rotterdam Ahoy tegen een qualifier in actie op de 45e editie van het ABN AMRO World Tennis Tournament. Zondagavond trainde de Zwiterse tennislegende voor het eerst op Rotterdamse bodem.

Uiteraard was RTV Rijnmond Sport daar live bij. De training is via de onderstaande link terug te kijken: