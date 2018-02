Automobilist neemt drukte door sluiting Maastunnel voor lief

De sluiting van de Maastunnel heeft meer impact op de verkeersdoorstroming in en rondom Rotterdam dan automobilisten vooraf hadden verwacht. Dit blijkt uit een enquête van RTV Rijnmond onder ruim tweeduizend automobilisten die regelmatig gebruik maken van de oeververbindingen. Mensen melden opvallend meer reistijd.

De Maastunnel, een van de belangrijkste oeververbindingen tussen Rotterdam en het zuiden is voor twee jaar gesloten vanwege een grote renovatie. De tunnel is nu ruim een half jaar dicht. RTV Rijnmond was benieuwd naar de gevolgen en de persoonlijke verhalen van de Rijnmonders en plaatste een enquête op de site. 2065 mensen vulden de vragenlijst in.*

Extra reistijd

Bijna alle weggebruikers zeggen meer tijd kwijt te zijn. Eén derde van de ondervraagden zegt meer dan veertig minuten extra aan reistijd per dag kwijt te zijn. Veertig procent doet er tussen de twintig en veertig minuten langer over om van en naar het werk te komen. Slechts tien procent van de respondenten zegt minder dan 5 minuten per dag extra kwijt te zijn.

Het is een drama. Het lijkt wel of de spits de hele dag duurt Rinus

Gemeentecijfers

Opmerkelijk is dat cijfers uit de halfjaarlijkse rapportage van de gemeente Rotterdam een ander beeld laten zien. Volgens de metingen zijn reizigers in de avondspits tussen de drie en acht minuten extra kwijt. Bij piekmomenten kan dat oplopen tot tussen de elf en vijftien minuten extra. Dat is aanzienlijk minder dan de reistijden die de respondenten van de enquête noemen. Het is onduidelijk wat hiervan de oorzaak is.

De gemeente Rotterdam constateert vooral dat de avondspits eerder begint en later eindigt (15.00 - 19.30 uur). De ochtendspits zou geen extra problemen opleveren. Verklaring hiervoor is dat de Maastunnel open is in de richting van zuid naar noord.

De drukste trajecten zijn die richting de Erasmusbrug. Volgens een woordvoerder is het verstandig om vaker via de Willemsbrug te rijden. "Een campagne en enkele aanpassingen aan het traject hebben ervoor gezorgd dat er meer automobilisten voor die brug kiezen, maar het mag meer", aldus de woordvoerder.

Tijd = geld

Behalve tijd, kost de extra verkeersdrukte de Rijnmonders geld. Zestig procent van de ondervraagden zegt dat ze het oponthoud rond de oeververbindingen in hun portemonnee voelen. Als belangrijkste reden wordt extra benzinegeld genoemd. Een klein deel van de ondervraagden zegt klanten en diensten mis te lopen (10%). De automobilisten schatten de extra kosten die ze maken tussen de 10 en 200 euro per week.

Zo zegt de Rotterdamse taxichuaffeur Rinus van Hemert dat hij dagelijks drie ritten mist. "Het is een drama. Vooral rond de Erasmusbrug. Het lijkt wel of de spits de hele dag duurt." Rinus die als zelfstandige voor taxi St. Job rijdt, schat dat hij 35 euro per dag misloopt. "Ik heb daarom besloten om de aanschaf van een nieuwe auto uit te stellen", zegt de taxichauffeur.

OV en fiets

Voor de meeste mensen blijft de auto toch het belangrijkste vervoersmiddel. Tachtig procent is niet anders gaan reizen. Een klein percentage pakt het openbaar vervoer (9%) of de fiets (4%). De cijfers van de gemeenten geven een zelfde beeld: de meeste mensen blijven in de auto zitten. Positief is dat aantal mensen dat met de fiets door de Maastunnel gaat met 8% is gestegen.

Weinig alternatieven

Het is opvallend dat slechts een klein deel van de ondervraagden een oplossing heeft gevonden om de drukte in de stad te mijden. Een klein percentage zegt vaker vanuit huis te werken of tijdelijk op een andere locatie te werken (3%). Maar het merendeel (80%) zegt geen andere oplossing te hebben gevonden en sluit dagelijks aan in de files.

Verhuizen

Eén van de respondenten vond wel een heel rigoreuze oplossing voor het fileprobleem. Verloskundige Djanifa da Conceicao besloot te verhuizen. Omdat haar klanten op Zuid wonen en zijzelf in Rotterdam West, zag ze de bui al hangen. "Verloskundigen hebben net als de brandweer te maken met aanrijtijden."

Om te voorkomen dat ze in de file terecht zou komen op weg naar haar klanten in baringsnood, besloot ze te verhuizen naar Rotterdam Zuid. "Ik woon nu samen met mijn man op de Kop van Zuid en heb geen last meer van de files."

Spitsmijden niet populair

Maaster, het project van de gemeente waarbij automobilisten geld kunnen verdienen als ze de spits mijden, is lang niet onder alle automobilisten bekend. Het merendeel van de mensen die er aan meedoen en onze enquête invulden, zijn niet enthousiast.

Veelgehoorde klachten zijn: de appwerkt niet goed, het is onduidelijk wat je moet doen en het levert te weinig op. Van de ondervraagden heeft tien procent meegedaan (ruim 200 mensen). Driekwart van hen is alweer gestopt.

De gemeente meldt in de halfjaarlijkse rapportage dat er 4000 mensen zijn geregistreerd en dat er dagelijks 870 betaalde spitsmijdingen zijn.

Al met al

De gemeente heeft het niet slecht gedaan, vindt het merendeel van de ondervraagden. Op de vraag of de gemeente de afsluiting goed heeft gecommuniceerd, zegt tweederde van de ondervraagden 'ja'.

Al met al is het beeld dat de meeste mensen de afsluiting weliswaar vervelend vinden, maar de gevolgen gelaten ondergaan. Zoals een vraachtwagenchauffeur treffend beschreef: "Je sluit elke dag maar weer aan in de file. Zuchtend, dat wel."

* Omdat het hier niet om een aselecte steekproef gaat, maar geïnteresseerde ‘zelfmelders’ kan deze enquête formeel niet als representatief worden beschouwd. Maar gezien het groot aantal reageerders, denken we dat de uitkomst een goed beeld geeft van wat er leeft onder ons publiek.