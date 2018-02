Deel dit artikel:











Brand in bedrijf Bleiswijk Foto: MediaTV

In een bedrijfspand in Bleiswijk heeft in de nacht van zondag op maandag een uitslaande brand gewoed. De brand brak rond 01:15 uur uit in een gebouw aan de Lorentzstraat waarin meerdere bedrijven zitten.

Bijna twee uur later was het vuur uit. De brandweer heeft omliggende bedrijfunits gecontroleerd op rook en brandschade. Kort na de brand zouden drie mannen hard zijn weggerend. De politie onderzoekt dat verhaal van getuigen en bekijkt of er sprake is van brandstichting.