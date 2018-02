Deel dit artikel:











Arrestatie in Dordrecht na bedreiging Turkse ambassade Foto: MediaTV

De politie heeft zondagavond in Dordrecht waarschuwingsschoten gelost om iemand aan te houden die de Turkse ambassade had bedreigd. De 36-jarige man zou hebben gebeld dat twee mensen een aanslag op de ambassade in Den Haag zouden willen plegen.

De ambassade werd direct extra beveiligd. Onderzoek leidde naar Dordrecht. De man die de melding zou hebben gedaan staat bij de politie bekend als iemand die verward is en vaker valse meldingen doet. Toen de politie naar zijn huis aan de Vorrinklaan ging, kwam hij naar buiten met een vuurwapen. Omdat de man niet luisterde naar de politie, losten agenten waarschuwingsschoten. Daarop is de man aangehouden. Het bleek om een nepwapen te gaan.