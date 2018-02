Deel dit artikel:











Tientallen flatbewoners geëvacueerd na brand Foto: MediaTV

Een appartement aan de Kerklaan in Capelle aan den IJssel is zondagavond uitgebrand. Tientallen bewoners van andere woningen in het complex moesten voor de zekerheid hun huis uit. Zij zijn opgevangen in een nabijgelegen zorginstelling.

De brand in het appartement brak uit rond 23:00 uur. Het vuur was snel onder controle. Niemand raakte gewond. Een deel van de geëvacueerde bewoners kon in de loop van de nacht weer terug naar huis. De oorzaak van de brand in Capelle aan den IJssel is nog niet bekend.