Zuidwijkers eisen meer voorzieningen in de buurt

Ook in 2015 werd actiegevoerd

Op maandag 12 maart wordt in Rotterdam-Zuidwijk een protestmars gelopen tegen de afbraak van sociale voorzieningen in de wijk. De organisatoren hopen op honderden deelnemers.

Initiatiefnemer is Hennie Verberne die als voorzitter van actiecomité Red de Larenkamp jarenlang streed tegen de sloop van buurtcentrum De Larenkamp. Tevergeefs, het gebouw werd een jaar geleden gesloten en is inmiddels gesloopt.

RTV Rijnmond maakte een 7 Minuten-serie over de laatste weken voor de sluiting van De Larenkamp.

Verberne staat nu als nummer vier op de kandidatenlijst van 50PLUS Rotterdam. Zijn partijgenoten uit Rotterdam en partijleider Henk Krol lopen mee met de protestmars, die zal starten op de plek waar De Larenkamp stond naar het nieuwe Huis van de Wijk.

Naast de sloop van De Larenkamp zijn de organisatoren boos over het verdwijnen van sporthal De Asterlo. Ook is het jeugdhonk weg en is er volgens de actievoerders een tekort aan seniorenwoningen.