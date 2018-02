Dubbel pech voor bezorger in Arkel

De auto van een bezorger is zondagavond na een lichte aanrijding het kanaal ingereden in Arkel. De man, een invaller bij de plaatselijke grillroom, botste op de Sluisweg op een andere auto en zette zijn auto aan de kant om eventuele schade te bekijken. Daarna ging het pas echt mis.

De man was het net met de andere bestuurder eens dat de schade meeviel, toen zijn bedrijfswagen opeens in beweging kwam en het Zederikkanaal in reed.

De oorzaak: een vermoedelijk slecht functionerende handrem. De wagen moet volgens de politie als total loss worden beschouwd.