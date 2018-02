Deel dit artikel:











Vluchten Rotterdam-Londen geschrapt na vondst WO II-bom Rotterdam The Hague Airport (archieffoto)

De helft van het aantal vluchten van en naar Rotterdam The Hague Airport is geannuleerd. Dat komt doordat vliegveld London City Airport dicht is.

In de rivier de Theems bij het vliegveld is een bom uit de Tweede Wereldoorlog ontdekt. De Britse marine en de politie denken nog na over hoe de blindganger in het oude havengebied van Londen kan worden weggehaald. Tot die tijd ligt het vliegveld stil. 16 duizend reizigers hebben er in Londen last van. Veertien vluchten van en naar Rotterdam kunnen maandag niet doorgaan. Ook zijn dertig vluchten van en naar Schiphol geschrapt. Een woordvoerder van Rotterdam The Hague Airport verwacht dat de vluchten dinsdag worden hervat.