Verdwaald varken op kruispunt in Strijen Foto: Politie Hoeksche Waard

Er liep maandagochtend een ongewone 'verkeersregelaar' rond in de Hoeksche Waard. De politie vond een varken in Strijen en was op zoek naar de eigenaar.

Het beest liep rond op het kruispunt bij de Leeuwerikstraat. Het is niet bekend hoe het daar is terecht gekomen. De politie heeft het zwaargewicht met hulp van omstanders vervoerd naar een tijdelijk onderkomen.Als dank scheet het beest het politiebusje onder, meldt de politie op Instagram. Inmiddels is de eigenaar van het varken bekend. Dier en baasje zullen maandag met elkaar herenigd worden.