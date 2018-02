Deel dit artikel:











Van Persie met beloftenelftal in actie Robin van Persie

Robin van Persie maakt maandagmiddag minuten met Jong Feyenoord. De ploeg van trainer Roy Makaay speelt om 14:00 in de Kuip tegen Jong SC Heerenveen. Van Persie kwam zondag ruim tien minuten in actie in de verloren wedstrijd van het eerste elftal bij Vitesse.

Het wordt de eerste keer sinds zijn terugkeer dat Van Persie ritme op gaat doen bij Jong Feyenoord. Tot nu toe kwam de aanvaller van Feyenoord vier keer in actie als invaller bij het eerste. Tegen FC Groningen maakte hij donderdag zijn eerste doelpunt sinds zijn terugkeer naar Rotterdam.