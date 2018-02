Deel dit artikel:











Urenlange storing Spijkenisserbrug verholpen De Spijkenisserbrug (archieffoto)

De Spijkenisserbrug is tot in de avondspits in storing gebleven. Rond 20:30 uur was de storing voor zowel scheepvaart- als wegverkeer verholpen.

De brug stond sinds 10:15 uur open en ging sindsdien niet meer dicht. Kort na 18:00 uur ging de brug weer omlaag, waardoor het wegverkeer weer op gang kon komen en om 20:30 uur was er ook geen hinder meer voor de scheepvaart. Voor langzaam verkeer zoals voetgangers en fietsers zijn bussen ingezet die over de Botlekbrug rijden. Automobilisten is aangeraden om te rijden via de A15. Storingen

Het is alweer de 42e storing voor de brug. De brug wordt al langer geplaagd door storingen. De vorige was Het is alweer de 42e storing voor de brug. De brug wordt al langer geplaagd door storingen. De vorige was eind vorige maand , toen waren de slagbomen defect.