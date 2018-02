Gemeente Rotterdam: 'Extra reistijd door sluiting Maastunnel valt mee'

De gemeente herkent zich niet in de langere reistijden die respondenten van de Maastunnel enquête hebben sinds de sluiting van de tunnel. Volgens een woordvoerder zijn de reistijden wel langer, maar niet verrassend of extreem lang.

De enquête over de Maastunnel werd door 2065 mensen ingevuld. Daarin zegt het merendeel minimaal twintig minuten langer onderweg te zijn. Dat zijn andere resultaten dan de gemeente signaleert.



De gemeente monitort de verkeerstromen constant en herkent een gemiddeld langere reistijd van maximaal zeven tot tien minuten langer, zegt woordvoerder Pascal Hofmann. "Je hebt piektijden en dan zit je soms over de vijftig minuten, maar dat komt niet zo vaak voor."

De dinsdag is volgens de woordvoerder de drukste dag van de week. "En als het dan regent, is het helemaal feest."

Spits

Er zijn ook positieve punten in het halfjaarlijkse rapport van de gemeente. Zo is de ochtendspits niet drukker dan voorheen, omdat het verkeer zich goed verspreid over de verschillende knooppunten zoals Ridderkerk. s' Avonds is het wel drukker omdat het verkeer vanuit de stad richting die knooppunten toeneemt.

Ook is het gelukt om iets meer automobilisten over de Willemsbrug te laten rijden door meer communicatie en fysieke maatregelen, zoals verkeersborden.

Over de kritiek dat de twee jaar durende sluiting te lang is en er ook in beide richtingen verkeer zou kunnen rijden, zegt Hofmann dat dat wegens de veiligheid in de tunnel niet gaat gebeuren.

De komende tijd verandert er sowieso niet veel. "Het weer wordt beter en wellicht kunnen we nog meer mensen overhalen om uit die auto te stappen. Als het niet nodig is, stap dan uit die auto, pak de metro of de fiets. Of begin later of werk thuis."