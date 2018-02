Unilever haalt uit naar 'haatzaaiende' sociale mediaplatforms

Unilever dreigt advertenties bij digitale platforms zoals Google en Facebook weg te halen als die sociale media voor verdeeldheid zorgen, aanzetten tot haat of onvoldoende maatregelen nemen om kinderen te beschermen.

Het hoofd marketing bij het Brits-Nederlandse concern met het hoofdkantoor in Rotterdam haalt maandag in een speech flink uit naar dit soort sites. Ze zouden nu soms "niet veel beter zijn dan een moeras, als het om transparantie gaat.''

"Als een van de grootste adverteerders ter wereld kunnen we geen situatie hebben waarin consumenten niet vertrouwen wat ze online zien'', benadrukt Keith Weed van Unilever.

Slaapwandelen

De techreuzen moeten daarom stoppen met "slaapwandelen'' en actie ondernemen, vindt hij. "Unilever heeft zijn consumenten nodig om vertrouwen te hebben in onze merken. We kunnen geen dingen doen die dat vertrouwen schaden.''

Er is de laatste tijd veel kritiek over bijvoorbeeld nepnieuws dat via sociale media wordt verspreid. Weed noemt ook het voorkomen van racisme en seksisme. Sommige delen van het internet zijn nu daarom mijlenver verwijderd van waar ze eigenlijk zouden moeten zijn.

"Het is in het belang van de digitale media om hiernaar te luisteren en ernaar te handelen. Voordat kijkers stoppen met kijken, adverteerders stoppen met adverteren en uitgevers stoppen met publiceren.''

Miljarden aan reclames

Het concern achter merken als Unox, Bertolli, Axe en Dove besteedde volgens de Financial Times vorig jaar in totaal 7,7 miljard euro aan marketing.

Sinds de levensmiddelengigant ongeveer een jaar geleden een overnamepoging van Kraft Heinz heeft afgeslagen neemt Unilever dat budget wel onder de loep. De hoeveelheid tv-commercials voor alle merken is bijvoorbeeld al teruggebracht.