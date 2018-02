Man overvalt boekhandel in Ridderkerk

In Ridderkerk is maandagmiddag een boekhandel overvallen. Een man kwam kort na het middaguur de zaak aan de Amerstraat binnen en eiste geld.

De overvaller deed eerst alsof hij een chocoladereep wilde afrekenen, maar klom snel achter de toonbank naast de eigenaar. De dader hield iets in zijn hand en wees daarmee naar de eigenaar, maar die kon niet goed zien wat het was. Tegelijk greep de man in de kassa en ging er daarna vandoor.

De politie zoekt met een helikopter naar de dader. Ook is Burgernet ingezet om de overvaller te achterhalen.