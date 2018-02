Deel dit artikel:











Rotterdamse taxi's met tablet in hoofdsteun

In Rotterdam rijden sinds maandag drie taxi's met een tablet in de hoofdsteun. Het is een proef van het Rotterdamse bedrijf Citytab, dat passagiers van allerlei informatie wil voorzien.

Tijdens de rit ziet de passagier live de route van instaplocatie tot bestemming. Daarnaast is er informatie te vinden over Rotterdam, bezienswaardigheden en lokaal nieuws van RTV Rijnmond. Als de taxi een bijzondere plek passeert, geeft de tablet pushberichten met informatie. Bovendien zit er op de tablet een veiligheidsknop, waarmee de passagier in contact kan komen met de alarmcentrale. De initiatiefnemers willen het systeem voor 1 mei in honderd taxi's in Rotterdam installeren.