Feyenoord accepteert straffen Malacia en Basaçikoglu Bilal Basaçikoglu

Bilal Basaçikoglu en Tyrell Malacia kunnen zondag niet in actie komen voor Feyenoord in de wedstrijd tegen Heracles Almelo. Feyenoord heeft de schorsingen voor het tweetal geaccepteerd. Beide spelers kregen afgelopen zondag in met 3-1 verloren wedstrijd tegen Vitesse een rode kaart.

Malacia is voor één wedstrijd geschorst en Basaçikoglu voor drie duels, waarvan één voorwaardelijk. De aanvaller mist ook het duel met PSV. Bilal Basaçikoglu kreeg een rode kaart omdat hij een zware overtreding maakte op Thulani Serero en Tyrell Malacia hield de doorgebroken Roy Beerens op een ongeoorloofde wijze tegen.