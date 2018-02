Deel dit artikel:











Politie pakt Rotterdammer op tijdens carnaval in Breda Het gebeurde tijdens de carnavalsviering in Breda

Tijdens de carnavalsviering in Breda is zondag een 19-jarige Rotterdammer opgepakt voor mishandeling. De Rotterdammer greep een vrouw bij de nek die zijn benauwde moeder probeerde te helpen. Ook zijn vader is gearresteerd wegens belemmering en belediging.

Het slachtoffer, een 26-jarige Bredase, hoorde een vrouw tijdens een ruzie roepen dat ze benauwd was en pijn op de borst had. Vanwege haar medische achtergrond schoot ze de vrouw te hulp. De 19-jarige Rotterdammer begreep de goedbedoelde actie mogelijk verkeerd en trok de Bredase bij haar nek weg. Toen een politieagent de Rotterdammer wilde aanhouden, schopte hij hard tegen het been van de agent. Ook zijn 44-jarige vader begon zich ermee te bemoeien. De vader en zoon zijn allebei met pepperspray besproeid. De zoon probeerde nog te vluchten en vernielde daarbij ook een autospiegel. Beide mannen zijn uiteindelijk gearresteerd. Het 26-jarige slachtoffer doet aangifte tegen de man. Hoe het met haar gaat, is niet bekend.