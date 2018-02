'Nieuwe donorwet kan levens redden'

De Eerste Kamer stemt dinsdag over de nieuwe donorwet. Met die wet wordt iedereen automatisch donor, tenzij je bezwaar aantekent. Een spannende beslissing voor mensen die op de wachtlijst staan voor een orgaan.

De meeste mensen maken geen keuze over orgaandonatie na hun dood. Zo'n dertig procent van de Nederlanders staat momenteel als orgaandonor geregistreerd. Met de nieuwe donorwet zouden meer levens gered kunnen worden.

Zoals dat van de 46-jarige Eric Klompé uit Berkel en Rodenrijs. Hij kreeg drie jaar geleden een nieuwe lever en dat redde zijn leven.

"De donorlever is op het laatste moment gekomen. Het had niet veel later moeten zijn of ik had hier niet meer gezeten", zegt hij.

Hij vindt het heel triest dat dat het overlijden van iemand anders betekent, maar zegt hij: "Het is heel mooi dat je iemand anders ermee kan helpen."

Wachtlijst

De 37-jarige Ingrid Jongeneel uit Gouda is een van de ongeveer duizend patiënten die wacht op een donororgaan. Ze staat op nummer twee van de wachtlijst voor een nieuwe lever, maar heeft een zeldzame bloedgroep (B). Intussen groeit haar lever steeds verder en inmiddels is deze even groot als een ballon van tien liter.

Ze kijkt ernaar uit om haar leven weer op te pakken. "Gewoon weer normaal genieten en doen wat ik wil. Dat gaat nu gewoon echt niet en dat is heel frustrerend en echt heel moeilijk."

Bijna alle organen zijn te transplanteren van hart, longen tot nieren. In het ErasmusMC in Rotterdam realiseren ze zich maar al te goed hoe belangrijk donoren zijn. Jelle Epker is arts op de intensive care en hoopt dat de wet meer duidelijkheid geeft.

"Mensen willen er wel aan meewerken en staan er vaak niet negatief tegenover, maar komen er niet aan toe om zich te laten registreren. De nieuwe wet neemt mensen die moeite uit handen. Als de wet zo geïnterpreteerd wordt, dan denk ik dat er meer levens gered kunnen worden", aldus Epker.