Van Persie speelt uur bij verliezend Jong Feyenoord Robin van Persie bij Jong Feyenoord

Robin van Persie heeft maandagmiddag zestig minuten gespeeld met Jong Feyenoord. Sinds zijn komst in de winterstop moest de spits het tot nu toe doen met korte invalbeurten in het eerste. Jong Feyenoord verloor in de Kuip met 1-0 van SC Heerenveen.

Robin van Persie begon in de basis en werd na een uur gewisseld. De eindstand was toen al bereikt door een doelpunt van Marco Rojas. Omdat Robin van Persie bij zijn vorige club Fenerbahçe nauwelijks speelminuten kreeg, is trainer Giovanni van Bronckhorst voorzichtig met de 34-jarige aanvaller. Door de blessure van Sam Larsson en de schorsing van Bilal Basacikoglu zal de Rotterdammer waarschijnlijk toch sneller dan gepland meer speelminuten gaan maken.