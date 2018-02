Deel dit artikel:











De Rijnmond Nu Boekenstroom over HipHop Alek Dabrowski.

Dompel jezelf onder in het literaire nieuws en mooie boeken in De Boekenstroom! Onze huisrecensent Alek Dabrowski komt weer met verrassend nieuws en boekentips. Het thema deze keer is HipHop. Wat heeft deze kunstvorm te maken met boeken? Wat is de definitie van HipHop eigenlijk?

Geschreven door Ruud de Boer

Wil je reageren? Bel 010 - 436 44 36 of stuur een mail naar Nu@Rijnmond.nl! Rijnmond Nu: voor het nieuws uit jouw buurt maar ook uit binnen- en buitenland. Met verslaggevers in de regio en correspondenten uit de hele wereld. Voor het verhaal áchter het nieuws. En met bijzondere gasten in de studio. Ruud de Boer praat je iedere dag bij in Rijnmond Nu tussen 16.00 en 19.00 uur. Luister de uitzending terug door de foto's te swipen of op door de luidspreker(s) te klikken.