De Erasmusbrug is de komende week groen en geel verlicht wegens het ABN Amro Wereld Tennis Toernooi. Het licht maakt een golvende tennisbeweging over de brug.

De brug is de afgelopen tijd wel vaker in kleur te zien: op Koningsdag was hij oranje, op Bevrijdingsdag rood-wit-blauw. In het rood-wit rond de huldiging van Feyenoord en blauw met de Wereldhavendagen.

De brug wordt maximaal dertig keer per jaar speciaal uitgelicht.