Straatverkopers geweerd bij molens Kinderdijk Het wordt te druk op de smalle dijk

Straatverkopers zijn niet meer welkom in Kinderdijk. De gemeente Molenwaard, waar Kinderdijk onder valt, heeft een verbod op de straathandel afgekondigd, dat deze week ingaat. Iedereen die wel eens in Kinderdijk is geweest, weet hoe smal de wegen zijn bij de molens. De straathandel zorgt voor een file van toeristen op de smalle dijk.

Bovendien tasten de venters 'de karakteristieke uitstraling van het gebied met molens en water aan', aldus de gemeente. In de komende maanden wordt het verkoopverbod praktisch uitgewerkt. Tot die tijd wil de gemeente Molenwaard het besluit niet nader toelichten.