Aflevering 1 van Tennis Plaza met Federer en Krajicek Tennis Plaza

In de eerste aflevering van Tennis Plaza is uiteraard de persconferentie te zien van Roger Federer. De Zwitser licht toe wat hij op 36-jarige leeftijd extra moet doen om aan de top te blijven en dat de nummer één positie een motivatie voor hem is om naar Rotterdam te komen.

Aan tafel bij Etienne Verhoeff zitten Thiemo de Bakker en Richard Krajicek. Verder kijken we terug op alle evenementen die eerder dit weekend als plaatsvonden, zoals de Supermatch en de film Borg versus McEnroe op het centre court.